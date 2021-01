Anticipazioni Una Vita di lunedì 18 gennaio 2021 | il piano di Genoveva e Ursula | il gesto nei confronti di Marcia

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 16 gennaio 2021)ancora una volta protagonista di Una, infatti la donna finirà nel mirino diche cercherà in tutti i modi di liberarsi di lei. In che modo? Durante la puntata di18, vedremo che la donna si metterà d’accordo conper escogitare uncontro la futura moglie di Felipe. Trama Unaviene dimessa Emilio inizierà a preoccuparsi per un eventuale tradimento da parte di Cinta, in seguito alle parole riferitegli da Jacinto. La trama di Unadiviene sempre più avvincente e, dalle, apprendiamo cheverrà dimessa e tornerà nel quartiere. La ragazza sarà felice e si sentirà amata da tutti, perché i ...