Anna Tatangelo, “Non mi farai male, vero?”: ripresa in un momento molto ‘partiolare’ (Di domenica 17 gennaio 2021) Anna Tatangelo ripresa in un momento molto ‘particolare’: “Non mi farai male, vero?”, ecco cosa stava facendo, il video è imperdibile. Anna Tatangelo, il video imperdibile su Instagram: la cantante è stata ripresa in un momento molto ‘particolare’Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. La sua splendida voce emoziona il pubblico da anni ormai, e nell’ultimo periodo in particolare è tornata alla ribalta con nuove canzoni e uno stile del tutto nuovo. Oltre ad avere una voce meravigliosa, Anna è anche una bellissima donna e fa impazzire il pubblico maschile con le foto che ... Leggi su altranotizia (Di domenica 17 gennaio 2021)in un‘particolare’: “Non mi?”, ecco cosa stava facendo, il video è imperdibile., il video imperdibile su Instagram: la cantante è statain un‘particolare’è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. La sua splendida voce emoziona il pubblico da anni ormai, e nell’ultimo periodo in particolare è tornata alla ribalta con nuove canzoni e uno stile del tutto nuovo. Oltre ad avere una voce meravigliosa,è anche una bellissima donna e fa impazzire il pubblico maschile con le foto che ...

RadioGemini1 : Ora in onda: Anna Tatangelo - Fra me e te - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - La piu' bella - RadioGemini1 : Ora in onda: Anna Tatangelo - Tutto ciò che serve - annjosiah : RT @goccedicristall: Yoda poco fan di Renzi, come io lo son di Anna Tatangelo ?? - benalemeilleur : Non capivo se era la nuova Anna Tatangelo o Ambra Angiolini #LaMusicaCheGiraIntorno -