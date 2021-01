Anna Pettinelli ha il Coronavirus In collegamento ad Amici 2021 | Sto lottando

(Di sabato 16 gennaio 2021)ha il, adine assente in studio perché positiva: "Tocca a me questa volta.."

niallsbigspoon : ANNA PETTINELLI MERITI UN APPLAUSO #Amici20 - mariannahahahh : Anna Pettinelli 'evandruccio' sono morta AHAHHAHAHAHAH #Amici20 #Evandro - surprenantcoeur : PAZZESKA ANNA PETTINELLI TI AMO #evandroislovedparty - marconi_angeloo : anna pettinelli ti amo ti odio #Amici20 - thebiphysicist : ma la pettinelli la maglia a quello prima a questo no per.... problemi di intonazione? ma anna almeno questo canta… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Pettinelli

Amici 20, Anna Pettinelli annuncia di avere il Covid19: "Quello che ha avuto Lorella Cuccarini ce l'ho io" L'ombra del Covid19 continua a non lasciare in ...Anna Pettinelli ha il Coronavirus, ad Amici 2021 in collegamento e assente in studio perché positiva: "Tocca a me questa volta.." ...