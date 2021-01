Anna Falchi mantiene la promessa e si mostra al naturale per il derby: la foto da capogiro (Di sabato 16 gennaio 2021) Anna Falchi derby, mantenuta la parola data. La showgirl e conduttrice aveva promesso agli ammiratori che si sarebbe mostrata senza veli, indossando soltanto la mascherina ovviamente biancocelesti, in caso di vittoria della Lazio nel derby. E così è stato: su Instagram la 48enne di origini finlandesi si è mostrato ai followers come “mamma l’ha fatta”. Decisamente al naturale, di schiena. leggi anche l’articolo —> Anna Falchi ci ricasca, la promessa piccante per il derby: «Se vince la Lazio sono pronta a…» Anna Falchi derby, mantiene la promessa e si mostra al naturale per la Lazio: ... Leggi su urbanpost (Di sabato 16 gennaio 2021), mantenuta la parola data. La showgirl e conduttrice aveva promesso agli ammiratori che si sarebbeta senza veli, indossando soltanto la mascherina ovviamente biancocelesti, in caso di vittoria della Lazio nel. E così è stato: su Instagram la 48enne di origini finlandesi si èto ai followers come “mamma l’ha fatta”. Decisamente al, di schiena. leggi anche l’articolo —>ci ricasca, lapiccante per il: «Se vince la Lazio sono pronta a…»lae sialper la Lazio: ...

Fantacalcio : Lazio, Anna Falchi sul derby: 'Se vinciamo indosserò solo la mascherina' - PietroMazzara : Anna Falchi sempre bene bene - GerardApruzzese : RT @ilmessaggeroit: Anna Falchi mantiene la promessa: nuda (con mascherina) per la vittoria della Lazio nel derby - Noovyis : (Anna Falchi seminuda sui social per la vittoria della Lazio contro la Roma: “Fioretto mantenuto”) Playhitmusic - - ilmessaggeroit : Anna Falchi mantiene la promessa: nuda (con mascherina) per la vittoria della Lazio nel derby -