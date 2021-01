Anche Xiaomi è finita nell’elenco USA delle aziende con restrizioni

Leggi su pantareinews

(Di sabato 16 gennaio 2021)USAcinesi soggette aincluso il divieto di investimenti americani. L’amministrazione Trump sta infliggendo ancora più danni allecinesi a pochi giorni dall’entrata in carica del presidente eletto Joe Biden. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha aggiunto novecinesi all’elenco diritenute in mano ai militari cinesi. Recensione Huawei P40 Pro: un vero top, ma fortemente penalizzatofinisce nella lista di Trump come Huawei L’aggiunta alla black list è una notizia preoccupante per, che ha recentemente superato Apple diventando il terzo produttore di ...