Amici 20 | ex allievo difende Elena D’Amario dopo la lite con Alessandra Celentano | “Ma chi si crede di essere!”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 16 gennaio 2021)latraad20, alcuni ex volti del programma hanno espresso la loro opinione in merito. E mentre Andreas Muller tende are la prof di danza, Nicolai Gorodiskii la attacca poderosamente.20, ex: “Ma chi sidi essere la?” L’ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.