‘Amici 20’, ballerino della scorsa edizione si scaglia duramente contro Alessandra Celentano dopo la lite con Elena D’Amario: “Chi si crede di essere, nella danza non è arrivata da nessuna parte!” (Di sabato 16 gennaio 2021) La lite che ha coinvolto Alessandra Celentano e Elena D’Amario ad Amici 20 sta facendo molto rumore. La maestra Celentano, nel corso degli allenamenti con l’allieva Rosa Di Grazia, ha avuto una forte discussione con la professionista Elena che aveva tentato di difendere la ballerina. Oggi pomeriggio, nel corso della diretta del talent show, le due donne hanno continuato a discutere e se Andreas Müller sembrerebbe aver dato ragione alla maestra, a difendere Elena ci ha pensato un altro ex ballerino di Amici. Si tratta di Nicolai Gorodiskii, allievo della scuola nella scorsa edizione e uno dei pupilli proprio della ... Leggi su isaechia (Di sabato 16 gennaio 2021) Lache ha coinvoltoad Amici 20 sta facendo molto rumore. La maestra, nel corso degli allenamenti con l’allieva Rosa Di Grazia, ha avuto una forte discussione con la professionistache aveva tentato di difendere la ballerina. Oggi pomeriggio, nel corsodiretta del talent show, le due donne hanno continuato a discutere e se Andreas Müller sembrerebbe aver dato ragione alla maestra, a difendereci ha pensato un altro exdi Amici. Si tratta di Nicolai Gorodiskii, allievoscuolae uno dei pupilli proprio...

MustErminea : RT @LoSparaCazzate: Che poi amici cari, un tweet ogni 10-20 contro qualcuno che non reggete più ci sta pure. Ma quando il 70/80% del tempo… - TOSADORIDANIELA : RT @LoSparaCazzate: Che poi amici cari, un tweet ogni 10-20 contro qualcuno che non reggete più ci sta pure. Ma quando il 70/80% del tempo… - IsaeChia : ‘#Amici20’, ballerino della scorsa edizione si scaglia duramente contro #AlessandraCelentano dopo la lite con… - MondoTV241 : Amici 20, continua la lite tra la Celentano ed Elena. In studio anche Emma e la Amoroso #amici20 - annatomasi1 : RT @matteomancini83: Lorella Cuccarini è la professoressa perfetta e l’Anti Celentano per eccellenza, che ad Amici aspettavamo da 20 anni.… -