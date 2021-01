American Cinematheque | premio alla carriera per Spike Lee

(Di sabato 16 gennaio 2021) Unalunga tre decenni e piena di successi (il suo Da 5 Bloods avrà diverse candidature all’Oscar) di successi merita un riconoscimento, e nel corso di una cerimonia virtualeLee ha ricevuto unspeciale dall’. Come ha reagitoLee alLee non vede ilcome un punto di arrivo e non intende affatto adagiarsi sugli allori. “Andiamo avanti” – ha infatti detto durante il suo discorso di accettazione. “Ho 63 anni – continua – sono nato nel primo giorno della primavera del 1957 (20 marzo, ndr). Quando fai ciò che ti piace puoi ritardare il tempo. Ho altri film da fare”.la cerimonia Durante la cerimonia ...

Ultime Notizie dalla rete : American Cinematheque

Everyeye Cinema

NEW YORK, 15 GEN - Spike Lee porta a casa un altro trofeo, il premio alla carriera da parte della American Cinematheque. Il regista afro-americano di New York, 63 anni, considerato all'avanguardia per ...Spike Lee porta a casa un altro trofeo, il premio alla carriera da parte della American Cinematheque. Il regista afro-americano di New York, 63 anni, considerato all'avanguardia per le sue produzioni, ...