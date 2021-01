Amadeus e le 500 persone tra il pubblico: Il rischio è alto (Di sabato 16 gennaio 2021) Amadeus avrebbe fatto alcune dichiarazioni riguardo un programma che dovrà condurre. Lui in prima persona avrebbe richiesto il pubblico. Amadeus (Instagram)Amadeus, all’anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un famosissimo conduttore televisivo e radiofonico, nonché ex disc jockey. Il suo esordio avviene tra le radio. Inizialmente quelle locali, prima della chiamata da parte di Radio Deejay che lo lancia definitivamente nel mondo dello spettacolo. In televisione fa il suo esordio in Mediaset, dove riscuote molto successo, tanto che in pochi anni gli viene affidata la conduzione del Festivalbar. Per gran parte dell’inizio della sua carriera televisiva si alternò tra Mediaset e Rai, fino a passare definitivamente alla seconda dove diventerà un volto iconico. Sebbene sia uno dei più grandi del settore ... Leggi su kronic (Di sabato 16 gennaio 2021)avrebbe fatto alcune dichiarazioni riguardo un programma che dovrà condurre. Lui in prima persona avrebbe richiesto il(Instagram), all’anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un famosissimo conduttore televisivo e radiofonico, nonché ex disc jockey. Il suo esordio avviene tra le radio. Inizialmente quelle locali, prima della chiamata da parte di Radio Deejay che lo lancia definitivamente nel mondo dello spettacolo. In televisione fa il suo esordio in Mediaset, dove riscuote molto successo, tanto che in pochi anni gli viene affidata la conduzione del Festivalbar. Per gran parte dell’inizio della sua carriera televisiva si alternò tra Mediaset e Rai, fino a passare definitivamente alla seconda dove diventerà un volto iconico. Sebbene sia uno dei più grandi del settore ...

