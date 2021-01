Altro che rossa, la Sicilia diventa rossissima. Vietato andare a trovare amici e parenti, verso lo stop a tutte le scuole (Di sabato 16 gennaio 2021) Se c’è una regione che sta soffrendo più delle altre per l’emergenza sanitaria del Coronavirus è, senza dubbio, la Sicilia da domani, 17 gennaio, in zona rossa, anzi rossissima. La preoccupazione è tale che dal governo dell’isola – già arancione ma “a pois” rossi – arriva il ringraziamento al ministro della Salute Roberto Speranza per aver anticipato l’ingresso dell’isola nell’area di massimo rischio. La situazione è drammatica, i dati «preoccupanti»: «Dobbiamo evitare che la gente muoia», continua a ripetere il governatore Nello Musumeci che teme il peggio e vieta – con ordinanza – lo spostamento per andare a trovare amici e parenti, ovvero la deroga introdotta dal governo guidato da Giuseppe Conte che consente di spostarsi, una sola volta al giorno, nel limite ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) Se c’è una regione che sta soffrendo più delle altre per l’emergenza sanitaria del Coronavirus è, senza dubbio, lada domani, 17 gennaio, in zona, anzi. La preoccupazione è tale che dal governo dell’isola – già arancione ma “a pois” rossi – arriva il ringraziamento al ministro della Salute Roberto Speranza per aver anticipato l’ingresso dell’isola nell’area di massimo rischio. La situazione è drammatica, i dati «preoccupanti»: «Dobbiamo evitare che la gente muoia», continua a ripetere il governatore Nello Musumeci che teme il peggio e vieta – con ordinanza – lo spostamento per, ovvero la deroga introdotta dal governo guidato da Giuseppe Conte che consente di spostarsi, una sola volta al giorno, nel limite ...

