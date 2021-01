Alpinismo, nepalesi firmano prima salita invernale al K2 (Di sabato 16 gennaio 2021) AOSTA, 16 GEN - Una cordata nepalese ha raggiunto per la prima volta la vetta del K2, 8.611 metri, in Pakistan, durante la stagione invernale. Il team di 10 alpinisti è arrivato in cima nel pomeriggio. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 16 gennaio 2021) AOSTA, 16 GEN - Una cordata nepalese ha raggiunto per lavolta la vetta del K2, 8.611 metri, in Pakistan, durante la stagione. Il team di 10 alpinisti è arrivato in cima nel pomeriggio.

Gazzetta_it : Record sul K2! 10 nepalesi sono i primi a salirlo d’inverno #K2 - sportli26181512 : Alpinismo, K2: un team nepalese conquista la cima per la prima volta in inverno: Per la prima volta il K2 è stato s… - milena131168 : RT @AnsaValledAosta: Alpinismo: team nepalese firma prima 'storica' salita invernale sul #K2 #K2winter2021 - AngeloGallo87 : RT @DarioPuppo: È fatta!!! Il 16 gennaio 2021 passerà alla storia per la prima salita invernale sul #K2, l’ultimo 8000 finora inviolato nel… - Emamur2 : Pensiero del 16.1.2021 Sono queste le notizie che illuminano una giornata: da una parte esistono delle sfide 'eroic… -