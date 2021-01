All'ospedale di La Maddalena 46 giorni senza anestesisti: 'Struttura allo stremo' (Di sabato 16 gennaio 2021) (Visited 53 times, 53 visits today) Notizie Simili: Un solo anestesista all'ospedale di Tempio:… Sul ricovero negato ai 3 positivi a La Maddalena… I 10 film da vedere su Amazon Prime ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 16 gennaio 2021) (Visited 53 times, 53 visits today) Notizie Simili: Un solo anestesista all'di Tempio:… Sul ricovero negato ai 3 positivi a La… I 10 film da vedere su Amazon Prime ...

ItalianAirForce : La scorsa notte un equipaggio dell'82° Centro Combat Search and Rescue del #15Stormo ha trasportato, con un elicott… - TgLa7 : Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - LaStampa : Coronavirus, Nas all’ospedale di Forlì: indagini su 800 dosi di vaccino perse per un guasto al congelatore - peterkama : Diego Ulissi si dovà sottoporre a uno studio elettrofisiologico: martedì 19 gennaio si recherà all’Ospedale Riunti… - T0VCHY : RT @Camilllinha28: Le bombole di ossigeno arrivando all'ospedale , la fretta per chi ha bisogno di respirare ?? #Manaus #Brasile #pandemia… -