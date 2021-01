Alcuni famosi Youtuber all’Isola dei Famosi 2021: ecco cosa ci sarebbe sotto (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo tanti dubbi sulla realizzazione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, gli autori hanno finalmente annunciato la data d’inizio. Sarà marzo il mese in cui i naufraghi sbarcheranno in Honduras guidati da Alvin sul posto e da Ilary Blasi da Roma. Tuttavia, i rumors svelano che molti vip stanno rifiutando di partecipare al reality. Per tale motivo, la produzione starebbe virando su Alcuni Youtuber molto seguiti dagli utenti di internet. Isola, arrivano troppi “no” da parte dei veri vip L’emergenza sanitaria del Coronavirus aveva spinto l’Isola dei Famosi a fare a meno di andare in onda nel 2020 e a dare spazio alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. La speranza era quella di ritornare a pandemia terminata, ma quest’ultima continua a circolare nel mondo. Per tale motivo, gli ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo tanti dubbi sulla realizzazione della nuova edizione dell’Isola dei, gli autori hanno finalmente annunciato la data d’inizio. Sarà marzo il mese in cui i naufraghi sbarcheranno in Honduras guidati da Alvin sul posto e da Ilary Blasi da Roma. Tuttavia, i rumors svelano che molti vip stanno rifiutando di partecipare al reality. Per tale motivo, la produzione starebbe virando sumolto seguiti dagli utenti di internet. Isola, arrivano troppi “no” da parte dei veri vip L’emergenza sanitaria del Coronavirus aveva spinto l’Isola deia fare a meno di andare in onda nel 2020 e a dare spazio alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. La speranza era quella di ritornare a pandemia terminata, ma quest’ultima continua a circolare nel mondo. Per tale motivo, gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Alcuni famosi "Porta di San Pietro in Castello a rischio cedimento" il Resto del Carlino L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi: svelati data d’inizio e anticipazioni

Ilary Blasi con L’Isola dei Famosi: il reality show torna su Canale 5 lunedì 8 marzo 2021 Venerdì 26 febbraio 2021 finirà quest'ultima edizione del Grande ...

Ilary Blasi raddoppia? Dopo L’Isola una nuova avventura per lei

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi, la sua ironia fa discutere: con chi ce l’ha? Ilary Blasi dopo L’Isola dei Famosi raddoppia? La bella Ilary, com’è noto, capitanerà L’Isola dei Famosi, dopo che la Marcuzzi ...

