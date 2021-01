Aiuti alimentari negati a stranieri poveri: arrestata sindaca leghista di San Germano Vercellese (Di sabato 16 gennaio 2021) Aiuti alimentari negati a stranieri poveri. Ai domiciliari la sindaca Michela Rosetta e il Consigliere Giorgio Carando, all’epoca dei fatti Assessore. Pe rio carabinieri i pacchi venivano dati a famiglie senza requisiti e negati invece ad anziani non autosufficienti con redditi modestissimi e a stranieri in situazione di evidente difficoltà, con figli minori e disabili. Invece di consegnare gli Aiuti alimentari destinati alle famiglie povere in base ai criteri economici certi avrebbero elargito le derrate alimentari solo a famiglie amiche e con l’intento preciso di evitare di aiutare famiglie di stranieri, queste le pesanti accuse nei confronti di sindaco ed ex assessore del Comune di ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 16 gennaio 2021). Ai domiciliari laMichela Rosetta e il Consigliere Giorgio Carando, all’epoca dei fatti Assessore. Pe rio carabinieri i pacchi venivano dati a famiglie senza requisiti einvece ad anziani non autosufficienti con redditi modestissimi e ain situazione di evidente difficoltà, con figli minori e disabili. Invece di consegnare glidestinati alle famiglie povere in base ai criteri economici certi avrebbero elargito le derratesolo a famiglie amiche e con l’intento preciso di evitare di aiutare famiglie di, queste le pesanti accuse nei confronti di sindaco ed ex assessore del Comune di ...

