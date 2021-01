Agustina | “Nina? Non ce l’aspettavamo Lautaro ordinatissimo e sul matrimonio…”

Leggi su golssip

(Di sabato 16 gennaio 2021) Intervistati da Sportweek, l'attaccante dell'InterMartinez e la sua fidanzatahanno parlato della figlia in arrivo e del loro futuro:LUI: «Non vediamo l'ora di vederla. Siamo così contenti... è una cosa meravigliosa e anche i nostri genitori sono felici.sarà la loro prima nipotina». LEI: «Non ce l'aspettavamo. E all'inizio è stato difficile accettare l'idea: siamo giovani, pensavamo a un figlio, ma più avanti...Ho fatto un test per caso, per essere sicura che non fosse e invece... Quando Lau è tornato a casa mi ha trovata in lacrime, è rimasto scioccato, siamo stati una settimana così...».LUI: «Dieci giorni sul divano... tramortiti...». LEI: «Poi dopo la prima ecografia, dopo aver sentito il battito di quel cuoricino, è cambiato tutto. Abbiamo realizzato ed è stato molto emozionante. Il mo-mento è difficile, ...