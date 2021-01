Agoume: “Punto che vale come una vittoria. Abbiamo dimostrato grande forza mentale dopo l’espulsione” (Di sabato 16 gennaio 2021) Lucien Agoume, esterno dello Spezia, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino: “Questo Punto per noi è come una vittoria visto che siamo rimasti subito in dieci. Abbiamo dimostrato grande forza mentale che ci ha consentito di tenere fino al 90?. È un Punto importante anche perché preso contro una diretta avversaria. Siamo rimasti in partita fino alla fine, ora dobbiamo già pensare di fare bene anche nella prossima gara.Vignali? Cose che capitano. Siamo una squadra e ci sosteniamo a vicenda. Questo Punto è anche per lui”. Foto: sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Lucien, esterno dello Spezia, ha parlato così a Sky Sportil pareggio contro il Torino: “Questoper noi èunavisto che siamo rimasti subito in dieci.che ci ha consentito di tenere fino al 90?. È unimportante anche perché preso contro una diretta avversaria. Siamo rimasti in partita fino alla fine, ora dobbiamo già pensare di fare bene anche nella prossima gara.Vignali? Cose che capitano. Siamo una squadra e ci sosteniamo a vicenda. Questoè anche per lui”. Foto: sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Italiano è sicuramente una specie di enfant prodige tra gli allenatori italiani, 2 anni da professionista e 2 promozioni inaspettate, dalla C alla B col Trapani e poi quell’anno dello scorso con lo Sp ...

Torino-Spezia 0-0: i granata sprecano una grande opportunità

