Affari Tuoi Viva gli sposi! la quarta puntata sabato 16 gennaio (Di sabato 16 gennaio 2021) Affari Tuoi Viva gli sposi! su Rai 1 sabato 16 gennaio la quarta puntata; la formula del programma Prosegue la nuova versione di Affari Tuoi Viva gli sposi! storico programma Rai nato da un format internazionale, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Carlo Conti affiancato da un gruppo di pacchisti vip e dalle presenza fisse di Nino Frassica e Ubaldo Pantani con le sue imitazioni, aiuterà una nuova coppia di sposi nel terzo appuntamento sabato 16 gennaio dalle 20:35 e fino alle 22:40 circa. Spettacolo, gioco, ospiti con al centro una coppia di innamorati prossimi alle nozze e con 10 personaggi famosi legati ai 20 pacchi che dovrà aprire ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 16 gennaio 2021)glisu Rai 116la; la formula del programma Prosegue la nuova versione diglistorico programma Rai nato da un format internazionale, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Carlo Conti affiancato da un gruppo di pacchisti vip e dalle presenza fisse di Nino Frassica e Ubaldo Pantani con le sue imitazioni, aiuterà una nuova coppia di sposi nel terzo appuntamento16dalle 20:35 e fino alle 22:40 circa. Spettacolo, gioco, ospiti con al centro una coppia di innamorati prossimi alle nozze e con 10 personaggi famosi legati ai 20 pacchi che dovrà aprire ...

Raiofficialnews : Una nuova coppia è pronta a sfidare la sorte: #AffariTuoi (viva gli sposi!) con Carlo Conti, il #16gennaio alle 20.… - anglsinner : @BarbieXanax impara a usare il neutro (non puoi continuare a scrivere persona all'infinito perchè non lo sai usare??… - isabellebog : affari tuoi, mai farsi suggerire canzoni dalla sottoscritta, ora lo sai - LMJ_Ita : #IG | Lauren nelle sue stories “Quello che gli altri pensano di te non sono affari tuoi! Quando sei autentic*, si… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 16 gennaio 2021: “Affari tuoi” e film -

Ultime Notizie dalla rete : Affari Tuoi Su Rai1 "Affari tuoi (Viva gli sposi!)" - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Affari Tuoi Viva gli sposi! la quarta puntata sabato 16 gennaio

Affari Tuoi Viva gli sposi stasera puntata sabato 16 gennaio su Rai 1 come funziona il programma chi conduce chi sono gli ospiti ...

Kung Fu Panda 2, The Gunman o Il signore della morte? La tv del 16 gennaio

Per la prima serata in tv, sabato 16 gennaio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Affari Tuoi (viva gli sposi!)”. Il “pacchista” sarà una coppia di promessi sposi che conteranno su una vincita per fond ...

Affari Tuoi Viva gli sposi stasera puntata sabato 16 gennaio su Rai 1 come funziona il programma chi conduce chi sono gli ospiti ...Per la prima serata in tv, sabato 16 gennaio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Affari Tuoi (viva gli sposi!)”. Il “pacchista” sarà una coppia di promessi sposi che conteranno su una vincita per fond ...