Affari Tuoi Viva gli sposi: Carlo Conti pronto per il quarto appuntamento – ospiti vip ed anticipazioni (Di sabato 16 gennaio 2021) Affari Tuoi Viva gli sposi torna questa sera, sabato 16 gennaio, con il quarto appuntamento su Rai Uno a partire dalle 20:40. Carlo Conti è pronto a condurre il quarto appuntamento del game show. La puntata di questa sera vede una coppia di giovani sposi cercare di aggiudicarsi il montepremi per coronare il loro sogno d’amore. Il montepremi massimo è di 300 mila euro, ma nel pacco può esserci anche un calzino o un gettone. Questa sera saranno ospiti 10 vip che faranno da pacchisti. Ognuno di loro custodirà due pacchi ed aiuteranno i concorrenti nella ricerca del pacco vincente. Questa sera, sabato 16 gennaio, i Vip ospiti saranno come sempre 5 uomini e ... Leggi su giornal (Di sabato 16 gennaio 2021)glitorna questa sera, sabato 16 gennaio, con ilsu Rai Uno a partire dalle 20:40.a condurre ildel game show. La puntata di questa sera vede una coppia di giovanicercare di aggiudicarsi il montepremi per coronare il loro sogno d’amore. Il montepremi massimo è di 300 mila euro, ma nel pacco può esserci anche un calzino o un gettone. Questa sera saranno10 vip che faranno da pacchisti. Ognuno di loro custodirà due pacchi ed aiuteranno i concorrenti nella ricerca del pacco vincente. Questa sera, sabato 16 gennaio, i Vipsaranno come sempre 5 uomini e ...

