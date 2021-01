Adriana Volpe vs Magalli | inevitabile la denuncia

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 16 gennaio 2021) La non stima e i non buoni rapporti trae Giancarlonon sono mai stati un segreto, soprattutto per la conduttrice che fin da subito hato pubblicamente il suo ex compagno di lavoro per i suoi modi offensivi e inaccettabili.ha più volte reso noto che lavorare con il veterano conduttore non è stato facile per questo ha ritenuto opportuno procedere con unadi diffamazione. Pronta a condurre da sola Ogni Mattina dopo aver condiviso in questi mesi il programma con Alessio Viola,è tornata a parlare in un’intervista rilasciata al Corriere della sera proprio dispiegando motivi che l’hanno portata ad agire legalmente: “Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In ...