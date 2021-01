Adriana Volpe si prepara al ritorno di Ogni mattina su Tv8 | format rinnovato

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 16 gennaio 2021) Si riparte.sialdisu Tv8 con un. Sarà sola al timone. Infatti ha lasciato Alessio Viola. “Gli è stata data una bellissima possibilità: sviluppare un programma in prima serata che partirà in primavera. In parallelo, la rete aveva deciso di dare una nuova impronta al nostro programma: lasciamo le notizie alle reti ammiraglie, noi ci concentriamo su quello che significano per le persone. Sono felice per me e per Alessio: la prima serata è l’ambizione diconduttore” spiega al Corriere della Sera. “Sono orgogliosa di questo mio ruolo inedito di capitano. So che ne uscirò arricchita per tutto quello che mi daràgiorno questa squadra. Nei mesi scorsi ...