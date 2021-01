Adriana Volpe pronta alla conduzione in solitaria | “Dovevo puntare alla libertà”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 gennaio 2021)sta attraversando un periodo di rinascita professionale, buttandosi solo ed esclusivamente sul lavoro e accantonando i problemi della sua vita privata. Il 18 gennaio tornerà in onda Ogni Mattina su TV8 e, per la conduttrice, sarà una ripartenza in. Infatti il programma tornerà in onda senza Alessio Viola, giornalista di Sky, che ha lasciato il programma. L’ex gieffina continua a portare avanti la sua battaglia legale contro l’ex collega Giancarlo Magalli, la faida che si è aperta tra i due e finita in tribunale, prosegue per vie legali e lasi è detta intenzionata a non cedere.conduttrice inIn un’intervista al Corriere della Sera,si è aperta in merito a ...