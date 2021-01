Adriana Volpe e la rinascita dopo Magalli: “Hai provato per anni a farmi stare zitta” (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche se il processo per diffamazione aperto da Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli ancora non è finito la conduttrice guarda al futuro. web sourceDal 18 Gennaio Adriana Volpe condurrà in solitaria il programma “Ogni Mattina“, in onda su TV8, uno dei canali di Sky. Si tratta, per la conduttrice, di un felice ritorno e di una conferma del suo talento anche da solista. Finalmente, quindi, Adriana potrà lasciarsi alle spalle tutti i problemi avuti nell’ultimo periodo, senza dimenticare, però, la querelle ancora aperta con Giancarlo Magalli. Tra la partecipazione al Grande Fratello VIP ed il processo ancora aperto, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla famosa conduttrice. Adriana Volpe: la nuova vita dopo ... Leggi su instanews (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche se il processo per diffamazione aperto dacontro Giancarloancora non è finito la conduttrice guarda al futuro. web sourceDal 18 Gennaiocondurrà in solitaria il programma “Ogni Mattina“, in onda su TV8, uno dei canali di Sky. Si tratta, per la conduttrice, di un felice ritorno e di una conferma del suo talento anche da solista. Finalmente, quindi,potrà lasciarsi alle spalle tutti i problemi avuti nell’ultimo periodo, senza dimenticare, però, la querelle ancora aperta con Giancarlo. Tra la partecipazione al Grande Fratello VIP ed il processo ancora aperto, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla famosa conduttrice.: la nuova vita...

