"Abbiamo il chirurgo plastico della Boschi": telefonata Renzi-Mattarella, veleno purissimo di "Striscia". E ora? | Video (Di sabato 16 gennaio 2021) La pungente satira di Striscia la Notizia si abbatte contro Matteo Renzi. Il tutto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 nella serata di venerdì 15 gennaio. Tiene banco, va da sé, la crisi di governo. E nel servizio ecco il leader di Italia Viva nell'imitazione proposta da Dario Ballantini. Renzi è sempre più al centro dell'attenzione e rischia di far saltare il banco. E così, nella libera reinterpretazione di Striscia, ecco che il fu rottamatore riceve la telefonata di Sergio Mattarella: "Caro Renzi, lei deve ripensarci. Altrimenti ci rimetterebbe la faccia", afferma il (finto) capo dello Stato. E l'altrettanto finto Renzi risponde: "Non si preoccupi, noi Abbiamo il chirurgo plastico di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) La pungente satira dila Notizia si abbatte contro Matteo. Il tutto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 nella serata di venerdì 15 gennaio. Tiene banco, va da sé, la crisi di governo. E nel servizio ecco il leader di Italia Viva nell'imitazione proposta da Dario Ballantini.è sempre più al centro dell'attenzione e rischia di far saltare il banco. E così, nella libera reinterpretazione di, ecco che il fu rottamatore riceve ladi Sergio: "Caro, lei deve ripensarci. Altrimenti ci rimetterebbe la faccia", afferma il (finto) capo dello Stato. E l'altrettanto fintorisponde: "Non si preoccupi, noiildi ...

Dadaduckappo : Conoscete qualche bravo chirurgo - non Urtis, per carità - che mi asporti temporaneamente le orecchie? Vorrei evita… - mamilimax2264 : @SensoDiNausea Perché come ministro della salute abbiamo forse un esimio chirurgo?? - CaptanSpaulding : @Noiconsalvini @RaiPortaaPorta @BrunoVespa Per favore mi date i contatti del chirurgo che ha fatto il lifting a Fon… - Eposmail : @michelericcia16 naturalmente ne tu ..ne io abbiamo carte in mano , e dobbiamo fidarci di quel ci dicono , come ave… - francescgalleno : @lucianonobili @ItaliaViva Quando avete finito di giocare all’allegro chirurgo con il nostro culo, fateci sapere. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo chirurgo Montebelluna, 70 pazienti dimessi. Ortopedici e chirurghi in aiuto La Tribuna di Treviso Chi ha paura della sala Operatoria? Nessuno se può guidare una macchinina elettrica

Chiunque si sia sottoposto a un intervento chirurgico, conosce l’ansia che lo precede. Il viaggio dalla stanza alla Sala, i lunghi corridoi, le strane luci. Se questa ansia la prova un adulto, possiam ...

Il pronto soccorso, una passione e una croce

E’ andato in pensione il primario Filippo Mezzolani. Una vita trascorsa in prima linea nel reparto più “scottante“ dell’ospedale d’Urbino ...

Chiunque si sia sottoposto a un intervento chirurgico, conosce l’ansia che lo precede. Il viaggio dalla stanza alla Sala, i lunghi corridoi, le strane luci. Se questa ansia la prova un adulto, possiam ...E’ andato in pensione il primario Filippo Mezzolani. Una vita trascorsa in prima linea nel reparto più “scottante“ dell’ospedale d’Urbino ...