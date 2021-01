A discovery witches stagione 2 dal 16 Gennaio su Sky Atlantic: trama e cast (Di sabato 16 gennaio 2021) Dal 16 Gennaio su Sky Atlantic, arriva la seconda stagione di A discovery witches. Ecco trama e cast. La trama Matthew e Diana sono nel passato, sempre circondati da streghe, demoni e vampiri che vivono fianco a fianco degli umani, pur conservando il segreto sulla loro natura. Diana e Matthew si stanno nascondendo a Londra e sono alla ricerca di una strega che possa insegnare a Diana il controllo della sua magia e che possa aiutarli a trovare il Libro della Vita. Ai giorni nostri Sarah e Em si sono rifugiati a casa di Ysabeau, una cacciatrice di streghe. Marcus e Miriam cercano di proteggere Nahaniel e Sophie, in dolce attesa e ormai prossima al parto. Dove eravamo rimasti Diana sta provando a gestire i suoi poteri metre le zie Sarah ed ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 16 gennaio 2021) Dal 16su Sky, arriva la secondadi A. Ecco. LaMatthew e Diana sono nel passato, sempre circondati da streghe, demoni e vampiri che vivono fianco a fianco degli umani, pur conservando il segreto sulla loro natura. Diana e Matthew si stanno nascondendo a Londra e sono alla ricerca di una strega che possa insegnare a Diana il controllo della sua magia e che possa aiutarli a trovare il Libro della Vita. Ai giorni nostri Sarah e Em si sono rifugiati a casa di Ysabeau, una cacciatrice di streghe. Marcus e Miriam cercano di proteggere Nahaniel e Sophie, in dolce attesa e ormai prossima al parto. Dove eravamo rimasti Diana sta provando a gestire i suoi poteri metre le zie Sarah ed ...

adrianamircia : RT @SkyTG24: A Discovery of Witches, la seconda stagione della serie tv in onda su Sky - adrianamircia : RT @SkyTG24: A Discovery of Witches 2, le anticipazioni dei primi due episodi. FOTO - adrianamircia : RT @MatthewGoodeIT: ?? Su Sky Atlantic arriva la seconda, attesissima stagione di A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe. Due… - Noovyis : (A Discovery of Witches - il manoscritto delle streghe 2, la recensione: Diana e Matthew nella Londra del 1590) Pl… - IlaCommentaCose : Studio ancora un'oretta e stasera mi butto sulla seconda stagione di A Discovery of Witches, ne ho bisogno -