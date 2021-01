16mila contagi, 475 morti, piccola frenata sui ricoveri: coronavirus, nel bollettino uno stallo che fa paura (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, con 260.704 tamponi. I morti sono 475. Sale così a 81.800 il numero delle vittime del virus a partire da febbraio 2020. Ieri invece i nuovi casi erano stati 16.146 con 273.506 tamponi, le vittime 477. Dunque sale leggermente l'indice di positività, che passa dal 5,9% di ieri al 6,3% di oggi. (il calo rispetto ai giorni precedenti è dovuto al fatto che nel conteggio rientrano anche i tamponi rapidi) Le nuove infezioni sono sopra la soglia delle 15 mila per il quarto giorno consecutivo e le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà lo scenario con l'introduzione del nuovo dpcm. Nell'ultimo bollettino si vede, poi, anche un leggero calo dei pazienti in terapia intensiva (-2). Attualmente, comunque, i ricoverati in rianimazione sono 2.520, gli ingressi giornalieri ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, con 260.704 tamponi. Isono 475. Sale così a 81.800 il numero delle vittime del virus a partire da febbraio 2020. Ieri invece i nuovi casi erano stati 16.146 con 273.506 tamponi, le vittime 477. Dunque sale leggermente l'indice di positività, che passa dal 5,9% di ieri al 6,3% di oggi. (il calo rispetto ai giorni precedenti è dovuto al fatto che nel conteggio rientrano anche i tamponi rapidi) Le nuove infezioni sono sopra la soglia delle 15 mila per il quarto giorno consecutivo e le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà lo scenario con l'introduzione del nuovo dpcm. Nell'ultimosi vede, poi, anche un leggero calo dei pazienti in terapia intensiva (-2). Attualmente, comunque, i ricoverati in rianimazione sono 2.520, gli ingressi giornalieri ...

