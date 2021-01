Zone d’Italia, come cambiano i colori delle Regioni da domenica 17 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) A partire da domenica 17 gennaio cambierà la mappa colorata delle Zone d’Italia. La maggior parte delle Regioni saranno indicate come Zone arancioni, e tre rischiano di diventare rosse. Oggi, infatti, non solo scade il decreto in vigore, ma è atteso anche il nuovo monitoraggio dell’Iss, quello che appunto indicherà la suddivisione delle Regioni per fasce di rischio. Vediamo quali territori, molto probabilmente, verranno definiti gialli, arancioni e rossi. >> Leggi anche: Crisi di governo, Renzi: “Se ci sono i responsabili voteremo no alla fiducia” Zone d’Italia, quali Regioni diventeranno arancioni Fino al 16 gennaio compreso ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) A partire da17cambierà la mappa colorata. La maggior partesaranno indicatearancioni, e tre rischiano di diventare rosse. Oggi, infatti, non solo scade il decreto in vigore, ma è atteso anche il nuovo monitoraggio dell’Iss, quello che appunto indicherà la suddivisioneper fasce di rischio. Vediamo quali territori, molto probabilmente, verranno definiti gialli, arancioni e rossi. >> Leggi anche: Crisi di governo, Renzi: “Se ci sono i responsabili voteremo no alla fiducia”, qualidiventeranno arancioni Fino al 16compreso ...

