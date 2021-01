Zone arancioni e rosse | quali Regioni rischiano dal 18 gennaio | le indicazioni

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Zona gialla, arancione o rossa? Il dubbio cromatico imperversa tra gli italiani. A partire da domani, sabato 16, entrerà in vigore il nuovo Dpcm valido fino al 5 marzo. Oltre a introdurre misure e restrizioni, il provvedimento conferma la suddivisione del Paese in fasce di rischio. La novità è rappresentata dalla zona bianca, dove è concesso quasi tutto. Palestre, musei, cinema e ristoranti aperti, l’unica restrizione è rappresentata dal distanziamento e dall’uso delle mascherine. Ad oggi, però, nessuna regione ha i requisiti per entrare in zona bianca. Per farlo è necessario aver registrato per tre settimane di fila un’incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti e un Rt sotto l’1. Più probabile, anzi, che aumentino, rispetto al periodo prefestivo, lein zona arancione e rossa. Quelle chedi entrare nella ...