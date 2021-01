Zona rossa per Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano. Nove regioni in arancione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tre regioni vanno in area rossa e 9 in arancione da domenica 17 gennaio. Nelle prossime ore la firma dell’ordinanza di Roberto Speranza Leggi su corriere (Di venerdì 15 gennaio 2021) Trevanno in areae 9 inda domenica 17 gennaio. Nelle prossime ore la firma dell’ordinanza di Roberto Speranza

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - MediasetTgcom24 : Tra conferme e nuove restrizioni: ecco il Dpcm in vigore da domani | Regioni a rischio zona rossa e arancione, atte… - fattoquotidiano : In Sicilia il contagio aumenta e Musumeci chiede la zona rossa per 15 giorni: “Dobbiamo evitare di rimandare misure… - dameblonde : RT @MasciTini: Questa è l’incidenza settimanale del contagio ogni 100mila abitanti. Se la zona rossa in Lombardia non è una punizione allor… - PatriziaCaronna : RT @mariposa034: Fontana dice che la Lombardia zona rossa é una punizione che non ci meritiamo Tu, Fontana, sei la punizione che non ci mer… -