Zona rossa per Lombardia, Sicilia e Bolzano. Nove regioni diventano arancioni: Speranza pronto a firmare l'ordinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tre regioni italiane diventeranno rosse e Nove arancioni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle prossime ore firmerà la nuova ordinanza sulle fasce di rischio per le regioni, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di Regia e dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) (qui le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo). La nuova ordinanza entrerà in vigore a partire da domenica 17 gennaio e, secondo quanto trapelato finora, determinerà il passaggio alla Zona rossa di Lombardia, Sicilia e della provincia autonoma di Bolzano. Passeranno invece in area arancione le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta.

