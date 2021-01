Zona gialla, rossa, arancione e… bianca: cosa si può fare dal 16 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pronto ad entrare in vigore il nuovo Dpcm da domani 16 gennaio: cosa si potrà fare in Zona gialla, rossa arancione e bianca L’Italia è pronta ad accogliere un nuovo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pronto ad entrare in vigore il nuovo Dpcm da domani 16si potràinL’Italia è pronta ad accogliere un nuovo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

_MiBACT : Musei, il ministro @dariofrance: «Il governo sta valutando la possibilità di riaprire i musei e le mostre dal 18 ge… - reggiadicaserta : Riaprono da lunedì 18 gennaio i musei in zona gialla! Come da disposizioni giunte della DG Musei del MiBACT, fatto… - sole24ore : Nuovo dpcm, ecco cosa si può fare e cosa no: musei aperti in zona gialla, divieto di asporto dai bar dopo le 18. Pi… - BabboleoNews : Liguria verso #zonaarancione. Nella bozza #dpcm: rinnovo misure già in vigore. Stretta sul divieto di spostarsi tra… - GaiaMetrangolo : Lazio zona arancione da domenica 17. Ma i centri commerciali domani, sabato 16, zona gialla, sono sempre chiusi pe… -