Zona gialla confermata, Confesercenti Campania: "Opportunità da non perdere. Ora sostegno alle attività ancora chiuse" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo esprime soddisfazione per la conferma dello status di "Zona gialla" della Campania: «E' un'Opportunità troppo importante per la sopravvivenza delle nostre attività commerciali che non possiamo perdere. Il vantaggio accumulato non va disperso ed è per questo che, insieme alla Fiepet, stiamo facendo un appello a tutti, imprenditori e consumatori: c'è bisogno di avere il massimo rigore nel rispettare le regole anti-Covid, ovvero sanificazione, distanziamento, mascherina e assembramenti da scongiurare. Sarebbe un delitto sprecare questa Opportunità importante per la nostra economia». Schiavo è inoltre soddisfatto del dialogo continuo che ...

