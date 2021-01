Zona Euro, bilancia commerciale novembre in surplus per 25,8 miliardi (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cala il surplus della bilancia commerciale dell’EuroZona, a novembre, registrando un surplus di 25,8 miliardi di Euro, rispetto all’avanzo di 30 miliardi del mese precedente e contro i 26 miliardi atteso dagli analisti. Nello stesso mese del 2019 si era registrato un saldo di +20,2 miliardi. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 196,7 miliardi di Euro in calo dell’1% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono scese del 4,2% a 170,9 miliardi.L’interscambio commerciale ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cala ildelladell’, a, registrando undi 25,8di, rispetto all’avanzo di 30del mese precedente e contro i 26atteso dagli analisti. Nello stesso mese del 2019 si era registrato un saldo di +20,2. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unionepea (stat), indica che le esportazioni sono state pari a 196,7diin calo dell’1% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono scese del 4,2% a 170,9.L’interscambio...

Ultime Notizie dalla rete : Zona Euro Zona Euro: a novembre incremento del surplus commerciale Trend-online.com Ristori, dalla Regione 1,5 milioni di euro a 298 imprese del settore dell’ospitalità turistica in Appennino

Un contributo una tantum di 5.000 euro a favore di 298 imprese del settore dell’ospitalità turistica in Appennino, per una cifra complessiva che sfiora il milione e mezzo di euro. Arriveranno direttam ...

Bar e pasticcerie nel centro di Roma "targati" mafia, 11 arresti nella capitale

Gruppi legati alla mafia palermitana hanno riciclato nella ristorazione ingenti somme di denaro per aprire locali nella zona di Testaccio e Trastevere ...

