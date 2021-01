Zona arancione, le nuove regole per spostamenti, bar e servizio d'asporto: ecco quando serve l'autocertificazione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un'Italia (quasi) tutta arancione. Con il nuovo dpcm in arrivo, a partire da domenica dovremo fare i conti con regole e restrizioni inedite. Gran parte delle Regioni saranno assegnate alla Zona... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un'Italia (quasi) tutta. Con il nuovo dpcm in arrivo, a partire da domenica dovremo fare i conti cone restrizioni inedite. Gran parte delle Regioni saranno assegnate alla...

MediasetTgcom24 : Tra conferme e nuove restrizioni: ecco il Dpcm in vigore da domani | Regioni a rischio zona rossa e arancione, atte… - fattoquotidiano : Nuovo Dpcm, ecco le regole anti-Covid dal 16 gennaio: spostamenti e asporto, cosa cambia. Chi rischia la zona aranc… - SkyTG24 : Covid, D’Amato: “Da domenica il Lazio entrerà in zona arancione” - romatoday : Roma e Lazio in zona arancione: l'annuncio dell'assessore D'Amato - mavarco86 : @PTeorico @FBiasin I 30km di distanza valgono solo per zona arancione e rossa? Inoltre sono entrambi capoluoghi... BOH! Che casino. -