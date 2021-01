Zona arancione e rossa: il calendario delle regole dal 18 gennaio al 5 marzo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Oggi l'atteso report Iss. Dal 17-18 la stretta con i nuovi colori delle regioni. Febbraio potrebbe essere il mese in cui il divieto di spostamenti tra regioni (almeno quelle gialle, se ve ne saranno) ... Leggi su today (Di venerdì 15 gennaio 2021) Oggi l'atteso report Iss. Dal 17-18 la stretta con i nuovi coloriregioni. Febbraio potrebbe essere il mese in cui il divieto di spostamenti tra regioni (almeno quelle gialle, se ve ne saranno) ...

rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - fattoquotidiano : Nuovo Dpcm, ecco le regole anti-Covid dal 16 gennaio: spostamenti e asporto, cosa cambia. Chi rischia la zona aranc… - MediasetTgcom24 : Tra conferme e nuove restrizioni: ecco il Dpcm in vigore da domani | Regioni a rischio zona rossa e arancione, atte… - H24Prati : Covid, Lazio in zona arancione? Oggi è attesa la decisione del Governo - - otblrnts : l'emilia romagna resta zona arancione o diventa rossa chi lo sa -