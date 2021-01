Zingaretti: 'Abbiamo fatto di tutto per scongiurare la crisi, ora salvare la legislatura' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lui vuole andare avanti e concludere la legislatura. Ma non a tutti i costi: 'Malgrado l'enormità di quanto sta avvenendo, non penso che sia stato un fulmine a ciel sereno: era una delle possibilità ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lui vuole andare avanti e concludere la. Ma non a tutti i costi: 'Malgrado l'enormità di quanto sta avvenendo, non penso che sia stato un fulmine a ciel sereno: era una delle possibilità ...

tal_Marco : RT @ConteZero76: Oh, c'è voluta una crisi di governo ma finalmente abbiamo visto i veri colori di Zingaretti. E non è stato un bel vedere. - giornaleradiofm : Zingaretti, voto Camere non è sfida ma momento chiarezza: (ANSA) - ROMA, 15 GEN - 'Si sta aprendo una fase in cui a… - MenicaBersani : RT @ConteZero76: Oh, c'è voluta una crisi di governo ma finalmente abbiamo visto i veri colori di Zingaretti. E non è stato un bel vedere. - eia58 : RT @ConteZero76: Oh, c'è voluta una crisi di governo ma finalmente abbiamo visto i veri colori di Zingaretti. E non è stato un bel vedere. - fmazzoni7 : RT @ConteZero76: Oh, c'è voluta una crisi di governo ma finalmente abbiamo visto i veri colori di Zingaretti. E non è stato un bel vedere. -