Zayn | è uscito oggi “Nobody Is Listening” | il nuovo album di inediti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) È, venerdì 15 gennaio, “Is”, ilattesissimodidell’artista di fama mondiale. Il disco, co-scritto dall’artista, evidenzia le sue influenze R&B e testi profondamente autobiografici. In “is” (RCA Records/Sony Music)ha avuto il totale controllo della produzione creativa, dalla progettazione della copertina alle sonorità dei brani, e ha dato vita un progetto musicale personale a 360 gradi. La tracklist dell’1- Calamity 2- Better 3- Outside 4- Vibez 5- When Loves’ Around feat. ...