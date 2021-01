Xiaomi messo nella Blacklist dagli Stati Uniti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nonostante Donald Trump non abbia più la carica di Presidente dagli Stati Uniti, continua a sparare a zero sulle aziende cinesi. Reuters ha detto oggi che nove aziende cinesi sono state inserite nella lista nera a causa di presunti legami con l’esercito cinese. Una delle società nell’elenco è il produttore di telefoni Xiaomi, che ora L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Samsung Galaxy S21: fotocamera a 108 megapixel e laser autofocus Smartphone Oppo: occhiali per l’AR e schermo estensibile Il primo smartphone al mondo con fotocamera selfie sotto il display Xiaomi Mi 11 non avrà il caricabatterie nella confezione Xiaomi Redmi 9T trapela in un nuovo video: ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nonostante Donald Trump non abbia più la carica di Presidente, continua a sparare a zero sulle aziende cinesi. Reuters ha detto oggi che nove aziende cinesi sono state inseritelista nera a causa di presunti legami con l’esercito cinese. Una delle società nell’elenco è il produttore di telefoni, che ora L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Samsung Galaxy S21: fotocamera a 108 megapixel e laser autofocus Smartphone Oppo: occhiali per l’AR e schermo estensibile Il primo smartphone al mondo con fotocamera selfie sotto il displayMi 11 non avrà il caricabatterieconfezioneRedmi 9T trapela in un nuovo video: ...

ilpost : Gli Stati Uniti hanno messo Xiaomi nella “blacklist” delle aziende straniere che non possono ricevere investimenti… - andrewpasq : Gli Stati Uniti hanno messo #Xiaomi nella “blacklist” delle aziende straniere che non possono ricevere investimenti… - francopizzetti : Gli Stati Uniti hanno messo Xiaomi nella 'blacklist' delle aziende straniere che non possono ricevere investimenti… - ConcreteRaw : RT @ilpost: Gli Stati Uniti hanno messo Xiaomi nella “blacklist” delle aziende straniere che non possono ricevere investimenti americani ht… - PuntoCellulare : Negli ultimi giorni di attività l'amministrazione Trump, prima dell'insediamento di Biden, ha messo al bando Xiaomi… -