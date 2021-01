(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sedicesimo turno di Bundesliga e in questopomeriggio è di scena una sfida per le zone alte della classifica tra ile il RB. Pareggio nel complesso giusto quello di Berlino, ottenuto grazie ad un rigore trasformato dal bomber Weghorst dopo che l’espulsione di Arnold aveva ridotto la squadra di Glasner in 10. La classifica continua ad InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Wolfsburg-RB Lipsia (sabato 16 gennaio, ore 15:30): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : Bundesliga, Wolfsburg – RB Lipsia: diretta live e risultato - Calciodiretta24 : Bundesliga, Wolfsburg – RB Lipsia: diretta live e risultato - DortmundItalia : Finita a Dortmund. Che dire, partita notevole del #BVB che la incarta al Lipsia e la vince con tecnica e atletismo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Wolfsburg Lipsia

Infobetting

In Germania il campionato tedesco si appresta a mettere in scena la 16^ giornata d’andata. Cinque gli incontri di Bundesliga in onda in diretta tra l’8 e il 10 gennaio su Sky, anche in streaming su NO ...Stoccarda-Magonza ore 20:30 Werder Brema-Schalke sabato ore 15:30 Borussia Dortmund-Augusta Eintracht Francoforte-Hertha Berlino Bayern Monaco-Hoffenheim Union Berlin-Mönchengladbach Lipsia-Bayer Leve ...