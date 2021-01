WhatsApp ha posticipato al 15 maggio l’entrata in vigore delle nuove regole sulla privacy

(Di venerdì 15 gennaio 2021) I nuovi termini di utilizzo dinon entreranno più inl’8 febbraio, come precedentemente comunicato, ma il prossimo 15ha fatto sapere: «Stiamo posticipando la data in cui richiederemo ai nostri utenti di rivedere e accettare

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp posticipato

I nuovi termini di utilizzo di WhatsApp non entreranno più in vigore l’8 febbraio, come precedentemente comunicato, ma il prossimo 15 maggio. WhatsApp ha ...Dopo la grande fuga degli ultimi giorni, Mark Zuckerberg ha deciso di posticipare di tre mesi la data per rivedere e accettare i nuovi termini sulla privacy per WhatsApp. Lo ha annuncia la stessa ...