WandaVision, oggi il debutto su Disney+ della serie che lancia la Fase 4 del MCU (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'attesa è finita. Mentre vi scriviamo, il catalogo di Disney+ si è aggiornato con i primi due episodi di WandaVision, la serie con cui il MCU entra ufficialmente nella Fase 4. È davvero un gran giorno per gli appassionati dei contenuti prodotti dalla Marvel, che da oggi fino alla prima settimana di marzo (clicca qui per conoscere gli orari di lancio delle nuove puntate) avranno la possibilità di seguire le nuove avventure di Wanda Maximoff e Visione, interpretati rispettivamente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Facciamo ora un breve riepilogo delle cose più importanti da conoscere sulla serie WandaVision. Dove posso vedere WandaVision? La nuova serie Marvel è disponibile in esclusiva su Disney+, la piattaforma in ...

