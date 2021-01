Wall Street in frazionale ribasso (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.778 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,31%); sulla stessa linea, sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,39%. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore utilities. Nel listino, i settori energia (-2,55%), finanziario (-1,46%) e beni industriali (-1,20%) sono tra i più venduti. Al top tra i giganti di Wall Street, Home Depot (+2,52%), Merck & Co (+0,86%), McDonald’s (+0,70%) e Cisco Systems (+0,60%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exxon Mobil, che prosegue le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.778 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,31%); sulla stessa linea, sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,39%. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore utilities. Nel listino, i settori energia (-2,55%), finanziario (-1,46%) e beni industriali (-1,20%) sono tra i più venduti. Al top tra i giganti di, Home Depot (+2,52%), Merck & Co (+0,86%), McDonald’s (+0,70%) e Cisco Systems (+0,60%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exxon Mobil, che prosegue le ...

