Von der Leyen apre all'ipotesi di un certificato europeo per le persone vaccinate (Di venerdì 15 gennaio 2021) La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, apre all’ipotesi di adottare un certificato europeo per le persone vaccinate. In questo modo, sarà permesso loro di viaggiare più liberamente. “Penso che sia importante. E, come ho detto, dobbiamo avere un requisito medico che dimostri che le persone siano state vaccinate”, ha affermato von der Leyen in un incontro con alcuni media portoghesi.“Qualunque cosa si decida”, ha continuato von der Leyen, “sia che dia priorità o accesso a determinati beni - è una decisione politica e giuridica che dovrebbe essere discussa a livello europeo”, ha spiegato la presidente della Commissione. Lo spunto è stato raccolto dall’idea lanciata dal ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) La presidente della Commissione Ue, Ursula von derall’di adottare unper le. In questo modo, sarà permesso loro di viaggiare più liberamente. “Penso che sia importante. E, come ho detto, dobbiamo avere un requisito medico che dimostri che lesiano state”, ha affermato von derin un incontro con alcuni media portoghesi.“Qualunque cosa si decida”, ha continuato von der, “sia che dia priorità o accesso a determinati beni - è una decisione politica e giuridica che dovrebbe essere discussa a livello”, ha spiegato la presidente della Commissione. Lo spunto è stato raccolto dall’idea lanciata dal ...

petergomezblog : Assist di Von der Leyen al governo Conte: “Negoziato molto positivo sul Recovery con l’Italia. Ci sono buoni progre… - AMorelliMilano : Si mette male per #Giuseppi, che adesso viene scaricato anche da Von Der Leyen... - LegaSalvini : ++ DAGOSPIA: 'SI METTE MALE PER GIUSEPPI. LA VON DER LEYEN PARLA PER CONTO DELLA MERKEL E SPIEGA CHE PER SPENDERE I… - Corvelva : RT @LaStampa: Coronavirus, Von der Leyen apre all’idea del certificato Ue per vaccinati: una sicurezza in più per i viaggi - LaStampa : Coronavirus, Von der Leyen apre all’idea del certificato Ue per vaccinati: una sicurezza in più per i viaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Von der Coronavirus, Von der Leyen apre all’idea del certificato Ue per vaccinati: una sicurezza in più per i viaggi La Stampa Von der Leyen apre all'ipotesi di un certificato europeo per le persone vaccinate

Le persone avranno così più libertà di movimento. "Qualunque cosa si decida", ha spiegato la presidente della Commissione Ue, "è una scelta politica e giuridica da discutere a livello europeo" ...

Coronavirus, Von der Leyen apre all’idea del certificato Ue per vaccinati: una sicurezza in più per i viaggi

BRUXELLES. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, apre all'idea di adottare un certificato europeo per le persone vaccinate in modo da permettere lodo di viaggiare più liberamente, ...

Le persone avranno così più libertà di movimento. "Qualunque cosa si decida", ha spiegato la presidente della Commissione Ue, "è una scelta politica e giuridica da discutere a livello europeo" ...BRUXELLES. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, apre all'idea di adottare un certificato europeo per le persone vaccinate in modo da permettere lodo di viaggiare più liberamente, ...