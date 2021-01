Volley Serie A1 femminile, 19. giornata: Egonu sfida Mazzanti. Busto-Scandicci: chi si risolleva? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Davide Mazzanti, con la sua Bartoccini Fortinfissi Perugia, in attesa, si spera, di affrontare l’avventura olimpica sulla panchina azzurra va a far visita al blocco più importante della Nazionale, quello dell’imbattuto Imoco Conegliano nel testa-coda della 19. giornata della Serie A1 femminile. Una vittoria avvicinerebbe le venete al successo matematico della regular season. Non vince ormai da due mesi e mezzo la Millenium Banca Valsabbina Brescia che ha un compito durissimo nell’anticipo di sabato alle 20.30 ospitando una delle squadre del momento, la Igor Gorgonzola Novara che occupa la seconda posizione in classifica grazie a 15 vittorie sulle 17 gare disputate. sfida tra deluse dal turno infrasettimanale a Scandicci, dove si affrontano la Savino del Bene che è stata sconfitta ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Davide, con la sua Bartoccini Fortinfissi Perugia, in attesa, si spera, di affrontare l’avventura olimpica sulla panchina azzurra va a far visita al blocco più importante della Nazionale, quello dell’imbattuto Imoco Conegliano nel testa-coda della 19.dellaA1. Una vittoria avvicinerebbe le venete al successo matematico della regular season. Non vince ormai da due mesi e mezzo la Millenium Banca Valsabbina Brescia che ha un compito durissimo nell’anticipo di sabato alle 20.30 ospitando una delle squadre del momento, la Igor Gorgonzola Novara che occupa la seconda posizione in classifica grazie a 15 vittorie sulle 17 gare disputate.tra deluse dal turno infrasettimanale a, dove si affrontano la Savino del Bene che è stata sconfitta ...

sportface2016 : #volley #Bergamo-#Cuneo in tv: ecco data, orario e come vedere in streaming l'anticipo di #SerieA1Femminile - sportface2016 : #volley #Brescia-#Novara in tv: ecco data, orario e come vedere in streaming l'anticipo di #SerieA1Femminile - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile: il programma e come vedere le partite della sesta giornata di ritorno - dpvolley : RT @trentinovolley: ???? | UNITRENTO VOLLEY Rinviata la partita in programma originariamente sabato alle ore 20.30 alla palestra di Sanbapol… - trentinovolley : ???? | UNITRENTO VOLLEY Rinviata la partita in programma originariamente sabato alle ore 20.30 alla palestra di Sanb… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Volley, serie B: atleti positivi, Letojanni chiederà il rinvio della prima di campionato Tempo Stretto Volley Serie A1 femminile, 19. giornata: Egonu sfida Mazzanti. Busto-Scandicci: chi si risolleva?

Davide Mazzanti, con la sua Bartoccini Fortinfissi Perugia, in attesa, si spera, di affrontare l'avventura olimpica sulla panchina azzurra va a far visita al blocco più importante della Nazionale, que ...

Igor Volley in trasferta contro Millenium Brescia

Trasferta lombarda per la Igor Volley di Stefano Lavarini, partita nel pomeriggio per Brescia dove domani alle 18 (diretta LVF TV) sfiderà le padrone di casa di Mazzola nell’anticipo di giornata del c ...

Davide Mazzanti, con la sua Bartoccini Fortinfissi Perugia, in attesa, si spera, di affrontare l'avventura olimpica sulla panchina azzurra va a far visita al blocco più importante della Nazionale, que ...Trasferta lombarda per la Igor Volley di Stefano Lavarini, partita nel pomeriggio per Brescia dove domani alle 18 (diretta LVF TV) sfiderà le padrone di casa di Mazzola nell’anticipo di giornata del c ...