Vita in Diretta, l'inviata fa il dito medio durante il collegamento: Alberto Matano reagisce così (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gestaccio in Diretta su Rai 1. È successo durante l'ultima puntata de La Vita in Diretta, nel blocco in cui si parlava di don Umberto, il parroco di Scicli che si è vaccinato contro il Covid prima del dovuto, senza rispettare l'ordine previsto dal protocollo per le vaccinazioni ma sfruttando le conoscenze personali e il passaparola. Il conduttore Alberto Matano ha mandato in onda un servizio con le scuse del parroco, che si giustificava del gesto spiegando di essere ultraottantenne e con patologie. Al rientro in studio però, è accaduto l'inaspettato: nell'inquadratura sono apparsi il padrone di casa, Matano, ma sul videowall alle sue spalle compariva anche una delle inviate del programma che, probabilmente ignara di essere in onda, ha fatto il dito medio.

