Vita in Diretta, caso chirurgia estetica minori/ Sanzionato programma Alberto Matano (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Vita in Diretta, sanzione per il caso di chirurgia estetica minori raccontato nel programma di Alberto Matano: violato Codice di autoregolamentazione Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lain, sanzione per ildiraccontato neldi: violato Codice di autoregolamentazione

tonyassante1970 : RT @RaiUno: Un grande show, tanti ospiti, l'importanza della musica nella nostra vita. Siete curiosi? Non perdetevi questa sera la prima p… - saltasullavita : RT @RaiUno: Un grande show, tanti ospiti, l'importanza della musica nella nostra vita. Siete curiosi? Non perdetevi questa sera la prima p… - PasqualeMarro : Matano che imbarazzo a La Vita in Diretta, cosa farà ora la Rai? - ciccia61 : RT @RaiUno: Un grande show, tanti ospiti, l'importanza della musica nella nostra vita. Siete curiosi? Non perdetevi questa sera la prima p… - fmarengo5912 : RT @RaiUno: Un grande show, tanti ospiti, l'importanza della musica nella nostra vita. Siete curiosi? Non perdetevi questa sera la prima p… -