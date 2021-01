Villa Guardia, donate un'automedica e un'ambulanza al 118 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Villa Guardia (Como), 15 gennaio 2021 - Sono stati consegnati questa mattina, nella base di Villa Guardia del 118 , un'automedica e un'ambulanza donati da Monica Rezzonico al servizio di emergenza e ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021)(Como), 15 gennaio 2021 - Sono stati consegnati questa mattina, nella base didel 118 , un'e un'donati da Monica Rezzonico al servizio di emergenza e ...

Villa Guardia (Como), 15 gennaio 2021 - Sono stati consegnati questa mattina, nella base di Villa Guardia del 118, un’automedica e un’ambulanza donati da Monica Rezzonico al servizio di emergenza e ur ...

