Videogiochi e mercato: gli investimenti totali nel settore ammontano a $ 33 miliardi nel 2020 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 2020 è stato davvero incredibile per il settore dei Videogiochi. Secondo quanto condiviso da un report, gli investimenti in questo mercato hanno raggiunto un valore totale di $ 33,6 miliardi nel 2020, attraverso 664 transazioni. Nella sua relazione annuale, InvestGame ha sottolineato che lo scorso anno gli Stati Uniti erano predominanti nel panorama degli investimenti, rappresentando il 36% del valore totale dell'operazione, seguiti dalla Cina al 27%. Fusioni e acquisizioni hanno rappresentato 12,6 miliardi di dollari lo scorso anno, attraverso 219 accordi. È stato dominato dagli acquisti da Tencent (23 operazioni), Embracer Group (26 operazioni), Stillfront (sei) e Zynga (tre), che, insieme, hanno contribuito per il 60% al valore ...

