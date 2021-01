VIDEO Prada Cup, Luna Rossa sconfitta da Ineos. Riviviamo le regate di oggi (15 gennaio) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ad Auckland (Nuova Zelanda) la Prada Cup si è aperta con un doppio successo dei britannici di Ineos Team UK. Proprio coloro che, solo qualche settimana fa, sembravano i principali candidati al ruolo di fanalino di coda della competizione. Il colosso d’Oltremanica ha rapidamente colmato il gap ed ora spaventa gli avversari, persino i defender neozelandesi che entreranno in scena solo a marzo con l’America’s Cup. La prima regata ha visto un dominio nettissimo dei britannici al cospetto di American Magic. La flotta guidata egregiamente da Ben Ainslie si è portata davanti sin dalla partenza, salvo accrescere costantemente il proprio vantaggio, portandolo sul traguardo a ben 1’20”: un’enormità, considerando che un match race dura circa 25 minuti. La partenza si è rivelata decisiva anche nella successiva sfida contro Luna ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ad Auckland (Nuova Zelanda) laCup si è aperta con un doppio successo dei britannici diTeam UK. Proprio coloro che, solo qualche settimana fa, sembravano i principali candidati al ruolo di fanalino di coda della competizione. Il colosso d’Oltremanica ha rapidamente colmato il gap ed ora spaventa gli avversari, persino i defender neozelandesi che entreranno in scena solo a marzo con l’America’s Cup. La prima regata ha visto un dominio nettissimo dei britannici al cospetto di American Magic. La flotta guidata egregiamente da Ben Ainslie si è portata davanti sin dalla partenza, salvo accrescere costantemente il proprio vantaggio, portandolo sul traguardo a ben 1’20”: un’enormità, considerando che un match race dura circa 25 minuti. La partenza si è rivelata decisiva anche nella successiva sfida contro...

