VIDEO – Nord Italia | maxi reati fiscali Finanza | “Flussi all’estero poi riportati con gli spalloni”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Criminalità economica. Arrestate dalla Guardia diquattro persone accusate ditributari, fallimentari e riciclaggio. Disposto il sequestro di beni per 27 milioni di euro. Ricostruito un giro di fatture false per oltre 40 milioni. Coinvolte nelle indagini 24 società con sede in, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia. 22 gli indagati anche per idi usura ed estorsione. I militari del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare di quattro persone. Tre sono finite in carcere, una è ristretta ai domiciliari. Tutti sono ritenuti “responsabili di un sodalizio criminale dedito alla commissione ditributari, fallimentari, riciclaggio, usura ed estorsione”. I particolari sono resi noti dal Comando di Bergamo della ...