VIDEO | La Reggia di Caserta “pronta ad accogliere visitatori in sicurezza”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) NAPOLI- “Abbiamo aspettato tanto questo Dpcm”. Con queste parole Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta, accoglie l’ufficialità della riapertura dei musei nei giorni feriali per le regioni in zona gialla contenuta nel decreto firmato oggi dal premier Giuseppe Conte. “Noi – racconta alla Dire – non vediamo l’ora di accogliere in piena sicurezza il pubblico perché crediamo nel museo come opportunità, in questo momento, di benessere psicofisico. La Reggia di Caserta è un massaggio al cuore, a volte è una spina nel fianco quando la vedo trascurata, ma sicuramente la bellezza fa bene in questo momento. Abbiamo bisogno anche di fiducia e di respirare un’aria positiva in luoghi come i musei”.